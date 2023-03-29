Российские военные ждут наступления ВСУ в Херсонской и Запорожской областях: мы готовы

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные знают о планах Киева касательно проведения наступления на разных направлениях, и готовятся к этому. О том, какие настроения царят в рядах ВС РФ накануне предполагаемого наступления, рассказали бойцы с позывными "Князь" и "Туча".

"Бойцы говорят о наступлении ВСУ, и ждут атаки с разных направлений. Мы готовы: в районе того же Артемовска наши хорошо укрепились, подтянули ствольную артиллерию и все остальное вооружение", — рассказал военный с позывным "Князь" в беседе с URA.RU.

Боец добавил, что, вероятнее всего, ждать наступления нужно не в районе Артёмовска, а на херсонском и запорожском направлениях, где больше открытого, безлесого пространства, и где поэтому легче атаковать.

Бойцы добавили, что в Запорожской области уже начали появляться украинские разведывательно-диверсионные группы. Кроме того, на этом направлении Киевом уже собрана группировка, в которой насчитывается порядка 40 тысяч ВСУшников. Однако российские военные, по их собственным словам, готовы достойно встретить противника.

"Пускай идут, мы им здесь сломаем костяк. Мы готовы к обороне", — добавил боец с позывным "Туча".

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