На телевидении Польши уже вовсю идёт раздел украинского государства.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Видеоролик демонстрирует, как земли Украины будут присоединены к другим государствам.
"Весь юг и восток Украины будет включён в состав Российской Федерации. Западная часть присоединится к Польше. Небольшие куски территорий перейдут Румынии и Венгрии", — отмечает ведущий Первого канала.
Ранее сообщалось, что на раздел Украины претендует худший из союзников России в лице Румынии.
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