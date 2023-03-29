На польском телевидении уже начали делить Украину

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На телевидении Польши уже вовсю идёт раздел украинского государства.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Видеоролик демонстрирует, как земли Украины будут присоединены к другим государствам.

"Весь юг и восток Украины будет включён в состав Российской Федерации. Западная часть присоединится к Польше. Небольшие куски территорий перейдут Румынии и Венгрии", — отмечает ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что на раздел Украины претендует худший из союзников России в лице Румынии.

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