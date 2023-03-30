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DW*: военный ВСУ расплакался, вспоминая о десятках тысяч убитых сослуживцев

Силовые структуры

Украинский военный не смог сдержать слёз, рассказывая об огромных потерях в рядах ВСУ в ходе конфликта.

DW*: военный ВСУ расплакался, вспоминая о десятках тысяч убитых сослуживцев

По его словам, он ежедневно вспоминает солдат, которые больше никогда встретятся со своими семьями. 

"Страшно, когда думаешь о десятках тысяч погибших сослуживцев", — сказал военнослужащий в эфире телеканала Deutsche Welle*, после чего расплакался.

В сюжете также приведён видеокомментарий замглавы Минобороны Украины Анны Маляр, которая отметила, что потери являются неизбежным последствием конфликта.

"Без потерь не бывает", — подчеркнула она.

Ранее подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о переполненных моргах под Артёмовском из-за больших потерь в рядах украинской армии.

* 28 марта 2022 года Минюст РФ включил издание Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов.

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Названы реальные причины украинского конфликта
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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