DW*: военный ВСУ расплакался, вспоминая о десятках тысяч убитых сослуживцев

Украинский военный не смог сдержать слёз, рассказывая об огромных потерях в рядах ВСУ в ходе конфликта.

По его словам, он ежедневно вспоминает солдат, которые больше никогда встретятся со своими семьями.

"Страшно, когда думаешь о десятках тысяч погибших сослуживцев", — сказал военнослужащий в эфире телеканала Deutsche Welle*, после чего расплакался.

В сюжете также приведён видеокомментарий замглавы Минобороны Украины Анны Маляр, которая отметила, что потери являются неизбежным последствием конфликта.

"Без потерь не бывает", — подчеркнула она.

Ранее подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о переполненных моргах под Артёмовском из-за больших потерь в рядах украинской армии.

* 28 марта 2022 года Минюст РФ включил издание Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов.

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