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Пушилин: ВСУ в случае контрнаступления перейдут в атаку на нескольких направлениях

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Силовые структуры

Если украинская армия всё-таки решится на весеннее контрнаступление, оно затронет сразу несколько направлений. Об этом предупредил врио руководителя ДНР Денис Пушилин.

Пушилин: ВСУ в случае контрнаступления перейдут в атаку на нескольких направлениях

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) обязательно включат в план своей наступательной операции Запорожскую область.

"Думаю, если они попробуют контратаковать, а это не исключено, то всё же будет несколько направлений", — отметил Пушилин в интервью Первому каналу.

Ведущий также спросил у него, могут ли ВСУ сфокусироваться прежде всего на контратаках в направлении Бердянска и Мелитополя. Как пояснил врио главы ДНР, такое решение было бы слишком простым.

Ранее руководитель Пентагона Ллойд Остин заявил о хороших шансах Украины на успешное контрнаступление весной 2023 года. Он ожидает активизацию боевых действий в ближайшие месяцы.

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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