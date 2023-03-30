Если украинская армия всё-таки решится на весеннее контрнаступление, оно затронет сразу несколько направлений. Об этом предупредил врио руководителя ДНР Денис Пушилин.
По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) обязательно включат в план своей наступательной операции Запорожскую область.
"Думаю, если они попробуют контратаковать, а это не исключено, то всё же будет несколько направлений", — отметил Пушилин в интервью Первому каналу.
Ведущий также спросил у него, могут ли ВСУ сфокусироваться прежде всего на контратаках в направлении Бердянска и Мелитополя. Как пояснил врио главы ДНР, такое решение было бы слишком простым.
Ранее руководитель Пентагона Ллойд Остин заявил о хороших шансах Украины на успешное контрнаступление весной 2023 года. Он ожидает активизацию боевых действий в ближайшие месяцы.
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