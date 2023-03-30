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Марочко: ВСУ используют технику с одинаковыми номерами для обмана российской разведки

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Силовые структуры

Украинские солдаты стали передвигаться на военной технике с одинаковыми номерами для обмана российских разведчиков. Об этом предупредил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Марочко: ВСУ используют технику с одинаковыми номерами для обмана российской разведки

По его словам, такая техника ВСУ замечена на Северском направлении спецоперации. Он отметил, что за небольшой промежуток времени там регистрируют передвижение одних и тех же автомобилей и бронетехники.

Как пояснил подполковник, Киев готов идти на любые меры, чтобы ввести в заблуждение российскую разведку.

"В ряде населённых пунктов на Северском направлении фиксируются одинаковые украинские военные колонны", — подтвердил Марочко в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно, что российские подразделения ликвидировали в районе Северска подкрепление ВСУ. Армия РФ уничтожила украинскую технику вместе с личным составом.

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Украина получила опасное оружие НАТО
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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