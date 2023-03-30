Марочко: ВСУ используют технику с одинаковыми номерами для обмана российской разведки

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские солдаты стали передвигаться на военной технике с одинаковыми номерами для обмана российских разведчиков. Об этом предупредил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, такая техника ВСУ замечена на Северском направлении спецоперации. Он отметил, что за небольшой промежуток времени там регистрируют передвижение одних и тех же автомобилей и бронетехники.

Как пояснил подполковник, Киев готов идти на любые меры, чтобы ввести в заблуждение российскую разведку.

"В ряде населённых пунктов на Северском направлении фиксируются одинаковые украинские военные колонны", — подтвердил Марочко в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно, что российские подразделения ликвидировали в районе Северска подкрепление ВСУ. Армия РФ уничтожила украинскую технику вместе с личным составом.

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