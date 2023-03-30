Марочко: ВСУ провоцируют российских военных стрелять вхолостую, расходуя боеприпасы

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Луганском направлении отмечается новая тактика украинских боевиков, направленная на провоцирование российских военных. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Украинские военнослужащие выдвигаются в зону позиций РФ небольшими группами, дают себя обнаружить, а после открытия по ним огня сразу уходят в укрытия, пояснил эксперт.

По его мнению, подобная тактика, скорее всего, нацелена на то, чтобы увеличить расход вхолостую боеприпасов у российских подразделений. Также она позволяет ВСУ экономить свой боекомплект, который поставляет НАТО.

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