На Луганском направлении отмечается новая тактика украинских боевиков, направленная на провоцирование российских военных. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
Украинские военнослужащие выдвигаются в зону позиций РФ небольшими группами, дают себя обнаружить, а после открытия по ним огня сразу уходят в укрытия, пояснил эксперт.
По его мнению, подобная тактика, скорее всего, нацелена на то, чтобы увеличить расход вхолостую боеприпасов у российских подразделений. Также она позволяет ВСУ экономить свой боекомплект, который поставляет НАТО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.