Марочко: диверсионные группы спецподразделений Киева работают в районе Артёмовска

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Артёмовском направлении в Донбассе работают диверсионные группы спецподразделений Киева. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Ранее военный эксперт рассказал, что в районе Артёмовска (Бахмута) обнаружены профессиональные ДРГ противника. Диверсанты по отличительным признакам относятся к силам специальных операций ВСУ.

По характеру действий, данные группы помимо выполнения отдельных задач, используются как группы быстрого реагирования, уточнил собеседник агентства.

Также Марочко заявил, что боевики ВСУ на Луганском направлении провоцируют российских военных стрелять вхолостую, расходуя боеприпасы.

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