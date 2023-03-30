Вашингтон чрезвычайно болезненно воспринял появление у ВС РФ гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон".
Все последние годы Белый дом отчаянно пытался догнать РФ в этом сегменте оружия.
Об этом в своём Telegram-канале пишет военный блогер Юрий Подоляка.
Например, "ответом" Кремлю должна была стать ракета воздушного базирования AGM-183A. Её Пентагон предполагал развернуть не позднее 2025 года. Однако ракета провалила очередное испытание 13 марта, лишившись "доверия" командования ВВС США, и уже 29 марта было объявлено о сворачивании работ по этой программе.
Как отметил аналитик, американский "Кинжал" умер, не родившись, а российские гиперзвуковые ракеты уже в который раз успешно поражают врага. Кстати, в цели армии РФ входят и офицеры НАТО, которые оказались на Украине в "защищённых" бункерах.
"Как там писали в США о "Кинжалах" несколько лет назад — "красивые картинки Путина"? Ну вот теперь пусть любуются своими картинками, которые так навсегда и останутся только картинками…" — подытожил Подоляк.
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