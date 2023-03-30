"Красивые картинки Байдена": американский гиперзвуковой "Циркон" умер, так и не родившись

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон чрезвычайно болезненно воспринял появление у ВС РФ гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон".

Все последние годы Белый дом отчаянно пытался догнать РФ в этом сегменте оружия.

Об этом в своём Telegram-канале пишет военный блогер Юрий Подоляка.

Например, "ответом" Кремлю должна была стать ракета воздушного базирования AGM-183A. Её Пентагон предполагал развернуть не позднее 2025 года. Однако ракета провалила очередное испытание 13 марта, лишившись "доверия" командования ВВС США, и уже 29 марта было объявлено о сворачивании работ по этой программе.

Как отметил аналитик, американский "Кинжал" умер, не родившись, а российские гиперзвуковые ракеты уже в который раз успешно поражают врага. Кстати, в цели армии РФ входят и офицеры НАТО, которые оказались на Украине в "защищённых" бункерах.

"Как там писали в США о "Кинжалах" несколько лет назад — "красивые картинки Путина"? Ну вот теперь пусть любуются своими картинками, которые так навсегда и останутся только картинками…" — подытожил Подоляк.