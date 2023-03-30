Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Враг несёт крупные потери.
В Сети появилось видеообращение украинского военного президенту Владимиру Зеленскому. Запись размещена в Telegram-канале издания "Русская Весна".
Военнослужащий высказал недовольство относительно происходящих событий в стране. Он считает, что командование ВС Украины виновато во всех провалах на фронте.
"Что вы с нами делаете?", — возмутился боец.
Во время рассказа военный с использованием нецензурной лексики сообщил о потерях среди товарищей. В этот момент он расплакался.
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