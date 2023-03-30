Военнослужащий ВСУ расплакался, говоря о больших потерях личного состава в войсках Украины

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Враг несёт крупные потери.

В Сети появилось видеообращение украинского военного президенту Владимиру Зеленскому. Запись размещена в Telegram-канале издания "Русская Весна".

Военнослужащий высказал недовольство относительно происходящих событий в стране. Он считает, что командование ВС Украины виновато во всех провалах на фронте.

"Что вы с нами делаете?", — возмутился боец.

Во время рассказа военный с использованием нецензурной лексики сообщил о потерях среди товарищей. В этот момент он расплакался.

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