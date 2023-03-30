РИА Новости: группировка "Запад" ВС России уничтожила три группы украинских диверсантов на Купянском направлении

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель пресс-центра группировки "Запад" Вооружённых сил Российской Федерации Сергей Зыбинский заявил, что армия РФ на Купянском направлении ликвидировала три ДРГ Украины.

"Военнослужащие сорвали ротацию подразделений ВСУ на передовой в районе села Молчаново", — добавил Зыбинский, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с этим он отметил, что российские артиллеристы уничтожили два миномётных расчёта ВСУ в районе сёл Крахмальное и Котляровка.

Также собеседник агентства сказал, что на участке обороны 1-й танковой армии противник попытался провести разведку боем. В операции принимала участие 115-я отдельная бригада теробороны, сообщил Зыбинский. По его данным, ВС России эффективно контратаковали, ликвидировали 15 украинских военных, пятерых солдат взяли в плен.

Ранее подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ на Купянском направлении получили польские самоходные гаубицы Krab.

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