РВ: на Херсонском направлении ВСУ концентрируют технику НАТО

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры, на которых зафиксировано скопление западной военной техники на Херсонском направлении. Так, на видео попали бронемашины Husky, Mastiff и французские бронетранспортёры VAB, сообщают военные корреспонденты "Русской весны" в своём Telegram-канале.

Эксперты отмечают, что тему концентрации техники НАТО на Херсонском направлении муссируют украинские ресурсы. И здесь может быть как ложная, так и реальная попытка прорыва фронта ВСУ в рамках готовящегося масштабного наступления противника.

Ранее генерал ВСУ Игорь Романенко заявил, что контрнаступление Киева не начнётся, пока не будет выполнена задача стратегической обороны.

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