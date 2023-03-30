Басурин призвал взять генерала ВСУ Сырского в плен для работ по восстановлению Артёмовска

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что идут боевые действия идут уже в центре Артёмовска. Также он приказал заминировать административные здания, чтобы они не достались российским войскам, сообщил экс-представитель военного командования ДНР, полковник Эдуард Басурин.

Он призвал взять Сырского в плен, чтобы в дальнейшем украинский генерал принимал активное участие в восстановлении Артёмовска.

"Сырского убивать нельзя, только плен. Пусть восстанавливает наш город", — отметил Басурин в своём Telegram-канале.

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