Пушилин заявил о продвижении ситуации по Артёмовску: скоро будет окружён

В самом ближайшем будущем можно будет сказать, что Артёмовск окружён. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"По Артемовску ситуация продвигается. Совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении", — сказал Пушилин в эфире Первого канала.

На данный момент можно говорить об оперативном окружении Артёмовска, которое подразумевает контроль ВС РФ над всеми путями, ведущими к городу.

Ранее Пушилин выразил мнение, что если Киев решит проводить весеннее контрнаступление, он, вероятнее всего, будет делать это сразу в нескольких направлениях.

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