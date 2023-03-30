Снайпер ВСУ в Бахмуте открыто показал своё лицо

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Снайпер вооружённых сил Украины (ВСУ), находящийся в Бахмуте (Артёмовске), показал на видео своё лицо. Кадры, на которых украинский боевик курит электронные сигареты и открыто демонстрирует лицо, распространяются в Сети.

Российские пользователи предложили сохранить запись на случай, если снайпер попадёт в плен и станет потом уверять, что он был водителем или поваром.

Некоторые комментаторы предложили вообще не брать его в плен, напомнив, что во время ВОВ снайперов и огнемётчиков уничтожали в бою.

Ранее военкоры обсудили видео с концентрацией техники НАТО на Херсонском направлении.

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