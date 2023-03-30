ГУР Украины: Россия возвращается к тактике первых дней СВО, пытаясь сорвать контрнаступление ВСУ

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные сейчас возвращаются к тактике, которая была в первые дни после начала специальной военной операции. Целями их атак могут стать объекты и пути снабжения западного оружия. Об этом рассказал спикер Главного управления разведки Украины (ГУР) Андрей Юсов в интервью для Gazeta.

Он считает, что план России погрузить Украину в блекаут не удался, поэтому сейчас ВС РФ возвращаются к использованию ракет и дронов.

По мнению Юсова, Кремль хочет таким образом сорвать контрнаступление ВСУ, которое, по данным украинского оборонного ведомства, должно начаться в апреле-мае.

Ранее генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко назвал одно важное условие, без которого контрнаступление ВСУ не начнётся.

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