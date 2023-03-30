Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Челябинские профсоюзы призвали руководство Wildberries сесть за стол переговоров
Власти Украины потребовали от мировых энергетических гигантов поделиться непредвиденной прибылью
Генерал Соболев призвал ответить Зеленскому на угрозы атаковать Москву
Глава МВФ Георгиева: Рост ВВП в мире упадет в 2023 году ниже 3%
Врач-невролог Длин высказался о состоянии здоровья певицы МакSим после концерта в Сочи
Дочь Олега Митволя: моего отца ограбили и хотели убить, чтобы он замолчал
Дональд Трамп заявил, что Россия в конечном итоге полностью захватит Украину
Диетолог Денисова рассказала, как не отравиться покупными роллами
Генерал Романенко: наступление ВСУ начнётся, когда Киев выполнит задачу стратегической обороны

ГУР Украины: Россия возвращается к тактике первых дней СВО, пытаясь сорвать контрнаступление ВСУ

0:51
Силовые структуры

Российские военные сейчас возвращаются к тактике, которая была в первые дни после начала специальной военной операции. Целями их атак могут стать объекты и пути снабжения западного оружия. Об этом рассказал спикер Главного управления разведки Украины (ГУР) Андрей Юсов в интервью для Gazeta.

ГУР Украины: Россия возвращается к тактике первых дней СВО, пытаясь сорвать контрнаступление ВСУ

Он считает, что план России погрузить Украину в блекаут не удался, поэтому сейчас ВС РФ возвращаются к использованию ракет и дронов.

По мнению Юсова, Кремль хочет таким образом сорвать контрнаступление ВСУ, которое, по данным украинского оборонного ведомства, должно начаться в апреле-мае.

Ранее генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко назвал одно важное условие, без которого контрнаступление ВСУ не начнётся.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живет на фронте 3 часа"
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Российская ракета уничтожила западные танки — Руденко

Уничтожены западные танки ВСУ.

Военкор Руденко заявил об уничтожении ВС РФ западных танков ВСУ в Запорожской области
DW*: военный ВСУ расплакался, вспоминая о десятках тысяч убитых сослуживцев
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Взятие Артёмовска решает исход СВО. У США новая идея в отношении Украины
Обнаружен полигон, где ВСУ разместили западную технику
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Разведчик назвал вылазку диверсантов в Брянскую область репетицией наступления ВСУ
Появилось видео со скоплением техники ВСУ, что может говорить о подготовке наступления
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Последние материалы
Диетолог Денисова рассказала, как не отравиться покупными роллами
Генерал Романенко: наступление ВСУ начнётся, когда Киев выполнит задачу стратегической обороны
NYT: в США столкнулись два военных вертолёта, судьба экипажей неизвестна
Вернувшийся с СВО житель Сургута обнаружил в городе штаб-квартиру бандеровцев
Военнослужащий ВСУ расплакался, говоря о больших потерях личного состава в войсках Украины
Какие новые "разводки" ждут водителей на автомойках
"РВ": боевики ВСУ минируют тела погибших сослуживцев перед бегством с позиций
Актёр Андрей Соколов выразил своё равнодушное отношение к покинувшим Россию артистам
Подоляка: американский гиперзвуковой "Циркон" умер, не родившись
Главред "Нового Фокуса" Афанасьев отрицает, что публиковал фейки об армии России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников