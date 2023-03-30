Рогов предупредил о накапливании украинской армией резервов в Запорожье

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предупредил, что ВСУ продолжают собирать силы у линии соприкосновения в Запорожской области, в частности, они накапливают там боеприпасы, горюче-смазочные материалы и личный состав.

По информации Рогова, концентрация сил ВСУ наблюдается вдоль всей линии соприкосновения: в Орехове, и районе населённых пунктов Каменское и Степногорск, а также дальше от линии соприкосновения, например в Камышевахе.

Рогов считает, раз происходит накопление резервов горюче-смазочных материалов, украинские войска не планируют "стоять на месте".

Лидер движения "Мы вместе с Россией" подчеркнул, что Киев намеренно устраивает на подконтрольной ему части Запорожской области перебои с интернетом и связью.

"Это делается намеренно, боевики Зеленского прекрасно знают о нелояльности местного населения и делают все возможное, чтобы люди не могли сообщить о том, что происходит, например, о переброске техники. Не секрет, что мы получаем массу информации для корректировки огня и нанесения ударов с временно оккупированной режимом Зеленского территории области", — сказал Рогов в беседе с ТАСС.

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