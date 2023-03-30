Запад и Киев уже некоторое время анонсируют наступление на Крым и считают, что это сражение будет решающим. Однако военный корреспондент Александр Сладков не уверен в этом и полагает, что генеральным сражением станет освобождение Одессы.
Ещё в начале года он продвигал эту мысль в массы. Сладков указывал на дату 2 мая, предполагая, что именно к этому времени, возможно, начнётся штурм Одессы, который и решит исход всей спецоперации на Украине.
"Предпосылки к такому варианту есть. Мы набираем потенциал — это объективно, потенциал противника снижается", — писал военкор в своём Telegram-канале в январе 2023 года.
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