Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жириновский предсказал судьбу Ивана Урганта: Всё знал заранее
Безпалько допустил, что ВСУ могут атаковать Москву дронами Ту-141 "Стриж" в День Победы
Невролог Гимранов: кимчи, йогурт и квашеная капуста помогут задержать старение
Врач Ивахненко: повреждающую лёгочную ткань "болезнь вейперов" лечить нечем
На Кременском направлении активизировалась украинская разведка
Самый дорогой дом в Подмосковье стоит три миллиарда рублей — что внутри?
Генерал Гурулёв об уничтожении 180 иностранных наёмников на Украине: цифра немного смущает
Bloomberg: Запад растерялся из-за реакции Путина на уход из России компаний, торгующих зерном
Эксперт по безопасности рассказал, что делать упавшему на рельсы в метро

Военкор Сладков заявил, что решающим сражением в СВО будет освобождение Одессы

0:47
Силовые структуры

Запад и Киев уже некоторое время анонсируют наступление на Крым и считают, что это сражение будет решающим. Однако военный корреспондент Александр Сладков не уверен в этом и полагает, что генеральным сражением станет освобождение Одессы.

Военкор Сладков заявил, что решающим сражением в СВО будет освобождение Одессы

Ещё в начале года он продвигал эту мысль в массы. Сладков указывал на дату 2 мая, предполагая, что именно к этому времени, возможно, начнётся штурм Одессы, который и решит исход всей спецоперации на Украине.

"Предпосылки к такому варианту есть. Мы набираем потенциал — это объективно, потенциал противника снижается", — писал военкор в своём Telegram-канале в январе 2023 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Российская ракета уничтожила западные танки — Руденко

Уничтожены западные танки ВСУ.

Военкор Руденко заявил об уничтожении ВС РФ западных танков ВСУ в Запорожской области
Близится развязка СВО на Украине. Зеленский ищет варианты спасения
Взятие Артёмовска решает исход СВО. У США новая идея в отношении Украины
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Обнаружен полигон, где ВСУ разместили западную технику
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Разведчик назвал вылазку диверсантов в Брянскую область репетицией наступления ВСУ
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Появилось видео со скоплением техники ВСУ, что может говорить о подготовке наступления
Появилось видео со скоплением техники ВСУ, что может говорить о подготовке наступления
Последние материалы
Генерал Попов: новый поглощающий 95% излучения РЛС стелс-материал станет уникальным для России
Electronic Arts планирует уволить 800 сотрудников
На границе ХМАО произошёл мощный взрыв на магистрльном газопроводе
Захарова: кураторы из США посылают украинских военных на убой
Хабаровский рэпер Витяга Зверь опроверг фейк о службе в ЧВК "Вагнер"
На россиянку, отдыхавшую на Гоа, напали официант и электрик, работавшие в отеле
Бегут во время СВО: экономист-банкрот Марат Айдагулов собрался в Лондон
Настоятель Киево-Печерской лавры Павел перепутал Божью волю со своей
Супруга Меладзе Джанабаева готова выступить для россиян за 850 тысяч рублей
Приглашение Дюжева в жюри КВН назвали позором: "В полном неадеквате"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников