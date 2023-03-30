На Кременском направлении активизировалась украинская разведка

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На кременском направлении в Донбассе фиксируются более активные действия украинских разведчиков. Такой информацией поделился военнослужащий 20-й армии Западного военного округа.

Боец рассказал в разговоре с РИА Новости о стабильной, хотя и напряжённой ситуации на кременском участке.

"Враг постоянно запускает в небо "птички" (беспилотники — Прим. ред.), так сказать, свои "глаза в небе", наблюдает за нашими позициями, но птички мы своевременно сбиваем, тем самым врага дестабилизируем", — поведал боец.

Военнослужащий рассказал, что каждый день российским бойцам удаётся сбивать в среднем по три-четыре украинских дрона, хотя в отдельные моменты "бывает и больше". Количество сбитых вражеских беспилотников за последнее время было впечатляющим, отметил военный, добавив, что ВС РФ будут делать это и дальше.

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