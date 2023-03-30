Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал новость издания The Economic Times, о том, что Пакистан в ближайшее время отгрузит свежую партию многоствольных гранатомётов для Минобороны Украины. Пакистан помогает Украине воевать с Россией, заметил репортёр, предположив, почему он это делает.
По мнению журналиста, сближение России с Китаем и Индией отдаляет её от Пакистана. Сладков не увидел в этом ничего страшного, отметив, что две страны и раньше не очень крепко дружили.
Ответный ход может лежать в политике РФ по отношению к талибам* в Афганистане. И в пристальном внимании Индии и Китая к Афганистану. Хотелось бы, чтоб пакистанцам эти поставки отозвались в недалёком будущем, заключил военкор в своём Telegram-канале.
*"Талибан" — террористическая организация, запрещённая в России
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