FT: глава МИД Кулеба призвал Запад не считать контрнаступление войск ВСУ решающим моментом СВО

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Киеве опасаются, что Запад может неправильно понять, если ВСУ провалят своё контрнаступление, которое так широко анонсируется. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает не считать его решающим фактором в конфликте.

"Мы должны всеми средствами противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения", — приводит слова главы МИД Financial Times (FT).

Если контрнаступление ВСУ окажется неудачным, то главы стран Запада будут требовать прекратить боевые действия и замедлят военные поставки Киеву.

Также Кулеба отметил, что союзники Украины могут призвать украинскую сторону пойти на компромисс с Россией, предложив что-то подобное Минских соглашений.

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