Бойцы Западного военного округа Вооружённых сил Российской Федерации сообщили, что они готовы отразить возможное контрнаступление Украины на Кременском участке фронта, который находится в Донбассе.
Как заявили солдаты, противник "копит силы". Вместе с этим бойцы подчеркнули, что они контролируют обстановку.
"Постоянно наблюдаем за ВСУ, производим разведку", — сказал боец 20-й армии ЗВО в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на Кременском направлении наблюдаются более активные действия разведчиков Украины.
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