Бойцы ЗВО ВС России не исключили контрнаступления украинской армии на Кременском участке

Бойцы Западного военного округа Вооружённых сил Российской Федерации сообщили, что они готовы отразить возможное контрнаступление Украины на Кременском участке фронта, который находится в Донбассе.

Как заявили солдаты, противник "копит силы". Вместе с этим бойцы подчеркнули, что они контролируют обстановку.

"Постоянно наблюдаем за ВСУ, производим разведку", — сказал боец 20-й армии ЗВО в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на Кременском направлении наблюдаются более активные действия разведчиков Украины.

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