Рогозин призвал бойцов ВС РФ не подбирать аптечки и конфеты сброшенные БПЛА

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предупредил российских бойцов и гражданское население об опасности вещей, которые взялись неоткуда. По его словам, в последнее время участились сбросы ВСУ заминированных предметов с БПЛА.

Как подчеркнул Рогозин, это может быть что угодно: от аптечек до конфет.

"Я уже предупреждал об опасности непосредственного контакта военнослужащих и гражданских лиц с перехваченными/сбитыми дронами противника. В последние дни стали происходить случаи сброса с БПЛА разных предметов: аптечек, биноклей, коробок конфет и иных нужных и ненужных предметов. Они заминированы и при их вскрытии происходит детонация", — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

Он призвал командиров российских подразделений предупредить бойцов. Кроме того, необходимо оповестить об опасности и мирных жителей, резюмировал экс-глава "Роскосмоса".

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