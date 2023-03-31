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Рогозин призвал бойцов ВС РФ не подбирать аптечки и конфеты сброшенные БПЛА

0:59
Силовые структуры

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предупредил российских бойцов и гражданское население об опасности вещей, которые взялись неоткуда. По его словам, в последнее время участились сбросы ВСУ заминированных предметов с БПЛА.

Рогозин призвал бойцов ВС РФ не подбирать аптечки и конфеты сброшенные БПЛА

Как подчеркнул Рогозин, это может быть что угодно: от аптечек до конфет.

"Я уже предупреждал об опасности непосредственного контакта военнослужащих и гражданских лиц с перехваченными/сбитыми дронами противника. В последние дни стали происходить случаи сброса с БПЛА разных предметов: аптечек, биноклей, коробок конфет и иных нужных и ненужных предметов. Они заминированы и при их вскрытии происходит детонация", — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

Он призвал командиров российских подразделений предупредить бойцов. Кроме того, необходимо оповестить об опасности и мирных жителей, резюмировал экс-глава "Роскосмоса".

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Что ждет Украину после СВО: 2 сценария
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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