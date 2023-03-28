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Минобороны: мобилизованный ВС России одним выстрелом сбил Су-25 ВВС Украины из ПЗРК "Верба"

1:02
Силовые структуры

Российский боец по имени Андрей рассказал, как ему удалось сбить штурмовик Су-25 ВВС Украины из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Верба". Военнослужащий в зону спецоперации прибыл после частичной мобилизации.

Минобороны: мобилизованный ВС России одним выстрелом сбил Су-25 ВВС Украины из ПЗРК "Верба"

Сначала их обучали, а после допустили к боям. Именно благодаря инструкторам и командирам удалось поразить вражескую цель, отметил боец. Андрей сообщил, что действовал спокойно и уверенно. Когда тренировался на тренажёрах в учебном центре, волнения было больше.

"Поступила команда: "возможна работа авиации". Начали наблюдать. Заходили два звена. Через максимум две минуты шли на второй заход. Шли очень низко. Подождал, пока тепловые ловушки осядут, произвёл пуск, поразил цель", — рассказал боец в интервью для Минобороны.

В результате удара произошло возгорание хвоста самолёта, затем прозвучал взрыв.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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