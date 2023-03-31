Полковник Тимошенко: ВС Украины не смогут атаковать Крым ни по суше, ни десантом

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Географическое расположение полуострова Крым не позволит украинской армии атаковать сухопутным путём, заявил военный эксперт Михаил Тимошенко.

По словам полковника в отставке, два узких перешейка станут для ловушкой для ВСУ, и все наступающие подразделения будут уничтожены.

"Брать Крым, штурмовать его с сухого пути — это очень сложная затея. Про мост мы не говорим, в случае необходимости его можно разрушить", — пояснил специалист в интервью изданию URA.RU.

Украинский десант на полуостров также невозможен, добавил он, помимо ПВО Крым защищают "четыре полнокровные дивизии", а для атаки с моря у Киева отсутствует флот.

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