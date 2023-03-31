Российский "Бук" сбил ударный вертолёт Ми-24 ВСУ на Запорожском направлении

Украинский ударный вертолёт Ми-24, пытавшийся атаковать российские позиции возле села Темировка Запорожской области, был уничтожен ракетой зенитного комплекса "Бук" ВС РФ.

Об этом сообщили в пресс-центре группировки российских сил "Восток".

"На Запорожском направлении при попытке нанесения авиационного удара по нашим позициям из района населенного пункта Темировка расчётом зенитно-ракетного комплекса "Бук" был сбит вертолет Ми-24 противника", — рассказал глава пресс-службы Александр Гордеев агентству РИА Новости.

Он добавил, что разведка обнаружила скопление личного состава и техники неприятия возле населенного пункта Малиновка. Огнём российской артиллерии по выявленным координатам был уничтожен бронированный автомобиль ВСУ и до 10 военнослужащих.

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