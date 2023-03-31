Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении открывают огонь из реактивных систем залпового огня (РСЗО), размещённых на территории жилых кварталов. Об этом заявил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, украинские подразделения применяют прежде всего американские комплексы в тыловых районах.
"Развёртывание РСЗО идёт непосредственно в населённых пунктах, возле жилых домов и социальных объектов", — рассказал Марочко в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что такие действия ВСУ создают серьёзную опасность для передвижения мирных жителей и гражданского транспорта.
Ранее российская армия уничтожила три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Украины в районе села Молчаново на Купянском направлении СВО.
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