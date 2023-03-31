Марочко: ВСУ в районе Купянска ведут опасную стрельбу из РСЗО в жилых кварталах

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении открывают огонь из реактивных систем залпового огня (РСЗО), размещённых на территории жилых кварталов. Об этом заявил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинские подразделения применяют прежде всего американские комплексы в тыловых районах.

"Развёртывание РСЗО идёт непосредственно в населённых пунктах, возле жилых домов и социальных объектов", — рассказал Марочко в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что такие действия ВСУ создают серьёзную опасность для передвижения мирных жителей и гражданского транспорта.

Ранее российская армия уничтожила три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Украины в районе села Молчаново на Купянском направлении СВО.

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