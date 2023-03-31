Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Economist: кредит по чрезвычайной программе МВФ может обернуться катастрофой для Украины
РБК: торговому профициту России "пришёл конец"
Российский "Бук" сбил ударный вертолёт Ми-24 ВСУ на Запорожском направлении
Полковник Тимошенко: ВС Украины не смогут атаковать Крым ни по суше, ни десантом
Политолог Корнилов: наивно ожидать от МАГАТЭ признания, что ЗАЭС обстреливает украинская сторона
Чешский генерал Шедивы: танки Leopard переоценены и не являются "чудо-оружием"
Reseau International: стратегия Путина ведёт к краху НАТО
ТАСС: российские войска сокрушили три опорных пункта ВСУ в районе Марьинки
Минобороны РФ: с 1 апреля призывникам в России будут приходить электронные повестки

Марочко: ВСУ в районе Купянска ведут опасную стрельбу из РСЗО в жилых кварталах

Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении открывают огонь из реактивных систем залпового огня (РСЗО), размещённых на территории жилых кварталов. Об этом заявил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Марочко: ВСУ в районе Купянска ведут опасную стрельбу из РСЗО в жилых кварталах

По его словам, украинские подразделения применяют прежде всего американские комплексы в тыловых районах.

"Развёртывание РСЗО идёт непосредственно в населённых пунктах, возле жилых домов и социальных объектов", — рассказал Марочко в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что такие действия ВСУ создают серьёзную опасность для передвижения мирных жителей и гражданского транспорта.

Ранее российская армия уничтожила три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Украины в районе села Молчаново на Купянском направлении СВО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Даже Шойгу такого не ожидал: НАТО отправил Киеву инновационное оружие
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Состоялся "Судный день" для украинских боевиков

Бойцы ВС РФ нанесли урон группировке ВСУ.

РВ: бойцы новосибирского спецназа ВС РФ устроили "Судный день" для военных ВСУ
РИА Новости: гибель участника СВО Алексея Лымаря взбудоражила жителей Ленинградской области
Смерть жителя Ленинградской области шокировала всех жителей региона
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Басурин призвал взять генерала ВСУ Сырского в плен
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Сбежавший "азовец"* притворялся мирным строителем, помогая бойцам ВС РФ
Над Белгородом раздались девять мощных взрывов
Солдат ВСУ сообщил об огромном количестве 200-х и 300-х в Авдеевке
Солдат ВСУ сообщил об огромном количестве 200-х и 300-х в Авдеевке
Последние материалы
Российский "Бук" сбил ударный вертолёт Ми-24 ВСУ на Запорожском направлении
Полковник Тимошенко: ВС Украины не смогут атаковать Крым ни по суше, ни десантом
Политолог Корнилов: наивно ожидать от МАГАТЭ признания, что ЗАЭС обстреливает украинская сторона
Чешский генерал Шедивы: танки Leopard переоценены и не являются "чудо-оружием"
Машинка для стрижки собак: нужна ли она и какую выбрать
Reseau International: стратегия Путина ведёт к краху НАТО
ТАСС: российские войска сокрушили три опорных пункта ВСУ в районе Марьинки
Лхасский апсо — символ удачи и талисман в Тибете
Минобороны РФ: с 1 апреля призывникам в России будут приходить электронные повестки
Военные ВС РФ отразили под Донецком попытку ВСУ провести разведку боем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников