РВ: танки армии России уничтожают позиции ВСУ под Бахмутом

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские танкисты продолжают уничтожать позиции украинских боевиков в районе Артёмовска (Бахмута). Военкоры "Русской Весны" опубликовали видео, на котором танки армии России сравнивают с землёй укрепрайоны вооружённых сил Украины (ВСУ).

Позиции противника на Бахмутском направлении были выявлены с помощью квадрокоптера. После этого координаты получили русские танкисты и приступили к работе. Блиндажи боевиков были уничтожены точными попаданиями.

Ранее бойцы ДНР провели операцию "Троянский конь", уничтожив блиндаж ВСУ с помощью fpv-дрона.