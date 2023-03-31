Российские танкисты продолжают уничтожать позиции украинских боевиков в районе Артёмовска (Бахмута). Военкоры "Русской Весны" опубликовали видео, на котором танки армии России сравнивают с землёй укрепрайоны вооружённых сил Украины (ВСУ).
Позиции противника на Бахмутском направлении были выявлены с помощью квадрокоптера. После этого координаты получили русские танкисты и приступили к работе. Блиндажи боевиков были уничтожены точными попаданиями.
Ранее бойцы ДНР провели операцию "Троянский конь", уничтожив блиндаж ВСУ с помощью fpv-дрона.
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