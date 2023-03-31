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Орбан: ЕС близок к обсуждению отправки войск некого миротворческого типа на Украину

1:06
Силовые структуры

Евросоюз близок к обсуждению отправки войск некого миротворческого типа на Украину, хотя раньше в организации избегали разговоров на эту тему, сообщил венгерский премьер Виктор Орбан.

Орбан: ЕС близок к обсуждению отправки войск некого миротворческого типа на Украину

По его словам, ещё недавно переговоры о возможной переброске миротворцев считались "непереступаемой границей" в Европе.

"Мы близки к тому, чтобы в коммуникации лидеров ЕС стал легитимным и принятым вопрос о том, могут ли государства-члены организации отправить в какой-либо форме войска некого миротворческого типа на Украину или лучше этого не делать", — пояснил Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Он добавил, что в прошлом году между западными странами шли споры о необходимости поставок летательного оружия для нужд ВСУ. Как напомнил премьер, Венгрия выступала против такого шага.

Однако сегодня на Западе идут уже совершенно другие дискуссии, например, о том, сколько танков, самолётов или снарядов с обеднённым ураном следует предоставить Киеву, заключил политик.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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