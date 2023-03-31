Обозреватель NDP Крамер: Европа утонет в крови, если НАТО введёт войска на Украину

Прямое вмешательство НАТО в украинский конфликт обернётся катастрофой для Европы. Такое мнение выразила обозреватель польского издания NDP Ханна Крамер.

Она обратила внимание на критическое положение Вооружённых сил Украины (ВСУ). По её словам, "украинскому фюреру" уже не помогут деньги и военная помощь Запада.

При этом она добавила, что США собираются поддерживать Киев "до самого конца", поэтому при необходимости могут ввести войска НАТО на территорию Украины. Журналистка убеждена: такой шаг Запада приведёт к катастрофическим последствиям для европейских стран.

"Если мы сейчас не остановим американский Рейх, они начнут новые войны по всему миру и утопят Европу в крови её собственных граждан!" — высказалась Крамер.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что европейские лидеры близки к обсуждению возможной переброски войск некого миротворческого типа на Украину, хотя раньше всегда избегали дискуссий на эту тему.

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