Резников подтвердил подготовку ВСУ к контрнаступлению и призвал Запад усилить поддержку

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия ведёт подготовку к контрнаступлению, европейские партнёры Киева должны нарастить поставки тяжёлой техники для нужд ВСУ. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Он призвал Запад качественно подготовить украинских военных на полигонах НАТО. Как пояснил министр, благодаря системной поддержке со стороны партнёров Киев добился определённых успехов в ходе боевых действий.

"Но мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине нужны прежде всего тяжёлая техника и подготовленные резервы", — приводит комментарий Резникова пресс-служба Правительства Украины.

Кроме того, глава Минобороны порекомендовал засвидетельствовать в ходе Вильнюсского саммита Североатлантического альянса, что Украина является страной, способной сражаться против Вооружённых сил России.

Ранее Резников анонсировал наступление ВСУ сразу на нескольких направлениях в апреле-мае 2023 года.

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