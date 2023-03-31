Президент Белоруссии Лукашенко: ВСУ сдают россиянам планы своего командования

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, допустил, что военнослужащие России и Украины самостоятельно урегулируют конфликт на линии соприкосновения.

По его словам, предпосылки к этому процессу уже прослеживаются. Он добавил, что украинские солдаты начали сдавать военным РФ планы своего командования.

"Командиры рот, взводов, комбаты начинают договариваться. Доходит до того, что они сообщают россиянам, что в этом квартале завтра будет нанесён удар. Россияне уходят. Удар нанесли — вернулись", — пояснил Лукашенко.

Как подчеркнул белорусский лидер, вера в победу украинской армии — это глупость, ведь невозможно выиграть противостояние с ядерной державой в лице России. Если Киев это не поймёт, Москве придётся применить "самое страшное оружие", заключил президент.

Ранее Лукашенко призвал Россию и Украину к немедленному перемирию без права перемещения войск и техники.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.