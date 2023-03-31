Лукашенко: при угрозе распада России её власти используют ядерное оружие

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Белорусский лидер Александр Лукашенко предупредил: если российские власти поймут, что страна может распасться, они применят "самое страшное оружие".

"Невозможно победить ядерную державу", — отметил президент в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Как подчеркнул глава страны, нельзя допустить такой сценарий.

Ранее Лукашенко заявил об угрозе третьей мировой войны с "ядерными пожарами". Также руководитель государства призвал начать переговоры Москвы и Киева без предварительных условий.

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