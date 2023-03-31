Испанские журналисты поговорили с 26-летним украинским военным Геннадием, который раньше трудился в технологической корпорации и вступил в тероборону без боевого опыта.
Собеседник Pais рассказал о ситуации в Артёмовске (Бахмуте).
"Больше всего меня бесит то, что на передовую посылают корпус теробороны, а не более опытных бойцов", — сказал военный.
Ранее эксперт Юрий Подоляка заявил об отчаянном положении ВСУ в Артёмовске. Из-за этого армии Украины пришлось разработать новую тактику. Её специалист счёл подлой.
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