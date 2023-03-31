Военспец Хатылев заявил о невозможности контрнаступления ВСУ на нескольких направлениях

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия не сможет осуществить полномасштабное наступление сразу на нескольких направлениях из-за отсутствия боевых самолётов. Такое мнение выразил военспец, полковник запаса Сергей Хатылев.

По его словам, у Киева нет основных компонентов для реализации наступательной операции. Как пояснил эксперт, на Украине отсутствует бомбардировочная, штурмовая и истребительная авиация. Именно поэтому украинская армия не способна на полноценную контратаку, считает специалист.

"Это будет либо имитация, либо всё на погибель пойдёт", — отметил Хатылев в беседе с URA.RU.

Он добавил, что киевский режим не сможет добиться успеха без превосходства в воздушном пространстве, где инициатива находится на стороне России.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал контрнаступление ВСУ в апреле-мае 2023 года, а также призвал Запад нарастить поставки военной техники и ускорить обучение украинских солдат на полигонах НАТО.

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