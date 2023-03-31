Арестович назвал безумием попытку армии РФ захватить Украину трёхсоттысячной группировкой

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Алексей Арестович объяснил, в чём заключалась ошибка российской армии, предпринявшей попытку захватить Украину.

Украинский военный аналитик заявил, что границы государств мира были установлены в результате войн, которые не должны были начаться.

Ранее Арестович объяснил, в каком случае наступление ВСУ обернётся "огромными потерями".

"Вторжение армии РФ в Украину было таким же безумием. Попытка захватить Украину трёхсоттысячной группировкой была нелогична и иррациональна", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Арестович уверен, что массированные обстрелы украинских городов ракетами не принесли заметных результатов.

Аналитик заявил, что стратегически Кремль уже потерпел поражение.

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