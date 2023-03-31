Разведчики 20-й мотострелковой дивизии сумели провести успешную операцию по уничтожению боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Видео публикуют военные аналитики в Telegram-каналах.
На кадрах видно, как всушников, скрывавшихся в укрытии, сначала выманили оттуда, а затем, прямо во время попытки убежать от беспилотника с боеприпасом, накрыли из автоматического гранатомёта.
Ранее бойцы армии Донецкой Народной Республики провели операцию "Троянский конь", уничтожив блиндаж украинских боевиков с помощью fpv-дрона.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.