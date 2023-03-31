Разведчики ВС РФ выманили боевиков ВСУ из укрытия и уничтожили при попытке сбежать

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разведчики 20-й мотострелковой дивизии сумели провести успешную операцию по уничтожению боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Видео публикуют военные аналитики в Telegram-каналах.

На кадрах видно, как всушников, скрывавшихся в укрытии, сначала выманили оттуда, а затем, прямо во время попытки убежать от беспилотника с боеприпасом, накрыли из автоматического гранатомёта.

Ранее бойцы армии Донецкой Народной Республики провели операцию "Троянский конь", уничтожив блиндаж украинских боевиков с помощью fpv-дрона.