RV: российский танк группировки "О" на полном ходу захватил опорный пункт ВС Украины под Кременной

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На отрезке Сватово-Кременная продолжаются активные бои. Ранее стало известно, что российские силы разбили колонну техники противника. ВС РФ наступают с целью отбросить войска Украины за реку Жеребец. Военкоры "Русской весны" сегодня сообщают о манёвре группировки "Отважные", который обескуражил врага.

В районе Червонопоповки бойцы группировки "Отважные" буквально "залетели" на позиции ВСУ. Танк на полном ходу заехал в расположение противника. Был взят опорный пункт украинских войск. Боевики ВСУ по команде "лежать" прильнули к земле.

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