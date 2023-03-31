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Военкор Сладков: украинские боевики начали "пачками" сдаваться в плен

0:43
Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) начали сдаваться в плен "пачками". Об этом сообщил военный журналист Александр Сладков.

Военкор Сладков: украинские боевики начали "пачками" сдаваться в плен

Репортёр отметил, что он ждал этого и точно знал, что процесс начнётся.

"Я уверен, что в самое ближайшее время в Артёмовске произойдёт одно из самых драматических событий времён СВО. Нам покажут очень много пленных украинских военных и очень много убитых", — написал военкор в своём Telegram-канале.

Он считает, что на Украине придут в ужас, когда увидят пропасть, в которую бросают их мужчин "длинными, грязными колоннами". Одних налево — на убой, других направо — в плен.

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Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живет на фронте 3 часа"
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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