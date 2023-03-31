Военкор Сладков: украинские боевики начали "пачками" сдаваться в плен

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) начали сдаваться в плен "пачками". Об этом сообщил военный журналист Александр Сладков.

Репортёр отметил, что он ждал этого и точно знал, что процесс начнётся.

"Я уверен, что в самое ближайшее время в Артёмовске произойдёт одно из самых драматических событий времён СВО. Нам покажут очень много пленных украинских военных и очень много убитых", — написал военкор в своём Telegram-канале.

Он считает, что на Украине придут в ужас, когда увидят пропасть, в которую бросают их мужчин "длинными, грязными колоннами". Одних налево — на убой, других направо — в плен.

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