Политолог: РФ согласится с белорусским форматом перемирия на Украине, если откажется от объявленных Путиным целей СВО

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский политолог Дмитрий Солонников в беседе с Pravda.Ru оценил формат немедленного перемирия на Украине, предложенный белорусским лидером Александром Лукашенко.

"Если Россия считает, что выполнение условий, поставленных президентом при начале специальной военной операции, Москву больше не интересует, то, конечно, можно всё прекратить. Тогда возникнет вопрос: зачем начинали?" — сказал эксперт.

Вместе с этим он напомнил, что глава РФ Владимир Путин назвал целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию Украины.

"Теперь давайте посмотрим, достигнуты они или нет, и, соответственно, собирается Россия выполнять условия, которые объявлял президент, или не собирается. Исходя из этого, Москва может соглашаться или не соглашаться на прекращение военной операции", — заключил специалист.

Ранее Лукашенко призвал РФ и Украину завершить бои прямо сейчас, до начала эскалации.

"Объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники", — отметил глава Белоруссии.

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