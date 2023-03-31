Главком ВСУ Залужный предложил Зеленскому нанести неожиданный удар по Бердянску

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главнокомандующий вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный на совещании предложил президенту Владимиру Зеленскому несколько направлений контрнаступления. Об этом сообщает украинский инсайдерский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на собственный источник в Киеве.

План состоит в том, чтобы нанести первый удар там, где этого меньше всего ждут российские военные. По мнению киевских военачальников, на данный момент россияне ожидают удар по Мелитополю и создают из города крепость.

"ВСУ могут атаковать Бердянск, чтобы на первом этапе разрезать оборону российских войск, а уже вторым этапом приазовского сражения начать сжимать кольцо вокруг Мелитополя", — пишут эксперты канала.

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