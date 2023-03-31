Главнокомандующий вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный на совещании предложил президенту Владимиру Зеленскому несколько направлений контрнаступления. Об этом сообщает украинский инсайдерский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на собственный источник в Киеве.
План состоит в том, чтобы нанести первый удар там, где этого меньше всего ждут российские военные. По мнению киевских военачальников, на данный момент россияне ожидают удар по Мелитополю и создают из города крепость.
"ВСУ могут атаковать Бердянск, чтобы на первом этапе разрезать оборону российских войск, а уже вторым этапом приазовского сражения начать сжимать кольцо вокруг Мелитополя", — пишут эксперты канала.
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