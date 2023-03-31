ВДВ России взяли весь юг Артёмовска и продвигаются к центру

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные аналитики Киева продолжают сообщать о чрезвычайно сложной ситуации для украинской армии на Артёмовском направлении.

Цитирует экспертов из Украины издание "Русская Весна".

"Российским ВДВ удалось продвинуться к центру Бахмута, а также взять под контроль почти всю южную часть", — в частности, сообщают киевские аналитики.

"Русские имеют успех" в Артёмовске, подбираясь к центру города с южных направлений. Бои идут на улице Корсунской и в прилегающих районах. Каждое здание отвоёвывается с трудом.

В районе Ивановского и Хромового для ВСУ всё очень трудно, пишет портал. В направлении Миньковки боевые действия такие же ожесточённые, освобождение этого посёлка российской армией серьёзно ухудшит позиции с ВСУ с востока, подытожили в издании.