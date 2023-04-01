Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Wprost: в Лодзи поляки жёстоко избили украинских мигрантов, потребовав убраться домой
Myśl Polska: Польшу постепенно готовят к возможной войне с Россией
Sun: НАТО предлагает главе ЕК фон дер Ляйен возглавить альянс после ухода Столтенберга
Le Figaro: по Европе прокатилась волна гнева из-за Украины
Маск предупредил США — "Грядёт расплата"
Lamborghini Revuelto, клепать или бунтовать? Выбор за вами с помощью онлайн-конфигуратора
Hyundai Ioniq 5 N дрифтует на полном приводе в новом тизере
2023 Honda Civic Type R попала под стоп-продажу из-за сидений
Tesla Semi отзываются из-за возможного отказа стояночного тормоза

Рогов: в рядах ВСУ появилось большое количество молодых немецких наёмников

0:43
Силовые структуры

На Запорожском направлении украинские силы пополнились молодыми наёмниками из Германии, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов: в рядах ВСУ появилось большое количество молодых немецких наёмников

Можно предположить, что командование ВСУ копит силы для начала масштабного контрудара.

"Сейчас на Запорожском направлении появились немцы — молодые, буквально 20 с небольшим лет", — заявил Рогов в интервью агентству ТАСС.

Он также добавил, что разведчики всё чаще перехватывают переговоры на польском языке.

Ранее полковник украинской армии заявил, что ВСУ нуждаются в четырёх миллионах снарядов для полной победы над российскими силами на Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
"Это голос разума" — американцев восхитил глава МИД РФ Лавров

Американские пользователи Сети восхитились детальным анализом главы российского МИД Лаврова ситуации на мировой арене.

Американцы пожаловались, что им стыдно за США после интервью Лаврова: "Я бы его крепко обнял"
Украинский политолог: Путин устроит Киеву "кровавый смех" первого апреля
Путин первого апреля устроит Украине "кровавый смех" — украинский политолог
Костомарова готовят к транспортировке в Германию для лечения и восстановления
Стратегия Путина ведёт к краху НАТО — Reseau International
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Военкор Сладков заявил о массовой сдаче боевиков ВСУ в плен
ЕС близок к обсуждению отправки войск на Украину — Орбан
В Донбассе уничтожили "французский легион" месяц назад — боец ЗВО
В Донбассе уничтожили "французский легион" месяц назад — боец ЗВО
Последние материалы
Myśl Polska: Польшу постепенно готовят к возможной войне с Россией
Sun: НАТО предлагает главе ЕК фон дер Ляйен возглавить альянс после ухода Столтенберга
Le Figaro: по Европе прокатилась волна гнева из-за Украины
Маск предупредил США — "Грядёт расплата"
1 апреля: День дурака, Кавказская пленница и Гоголь
Овны, рожденные 1 апреля, совершают достойные поступки
Lamborghini Revuelto, клепать или бунтовать? Выбор за вами с помощью онлайн-конфигуратора
Hyundai Ioniq 5 N дрифтует на полном приводе в новом тизере
2023 Honda Civic Type R попала под стоп-продажу из-за сидений
Tesla Semi отзываются из-за возможного отказа стояночного тормоза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников