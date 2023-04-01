На Запорожском направлении украинские силы пополнились молодыми наёмниками из Германии, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Можно предположить, что командование ВСУ копит силы для начала масштабного контрудара.
"Сейчас на Запорожском направлении появились немцы — молодые, буквально 20 с небольшим лет", — заявил Рогов в интервью агентству ТАСС.
Он также добавил, что разведчики всё чаще перехватывают переговоры на польском языке.
Ранее полковник украинской армии заявил, что ВСУ нуждаются в четырёх миллионах снарядов для полной победы над российскими силами на Украине.
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