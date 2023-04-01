Рогов: в рядах ВСУ появилось большое количество молодых немецких наёмников

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Запорожском направлении украинские силы пополнились молодыми наёмниками из Германии, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Можно предположить, что командование ВСУ копит силы для начала масштабного контрудара.

"Сейчас на Запорожском направлении появились немцы — молодые, буквально 20 с небольшим лет", — заявил Рогов в интервью агентству ТАСС.

Он также добавил, что разведчики всё чаще перехватывают переговоры на польском языке.

Ранее полковник украинской армии заявил, что ВСУ нуждаются в четырёх миллионах снарядов для полной победы над российскими силами на Украине.

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