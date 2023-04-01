Украинский боевик: ВСУ постепенно отходят назад в Бахмуте из-за действий российской артиллерии

Вооружённые силы Украины (ВСУ) отходят назад в Бахмуте (Артёмовске), потому что россияне артиллерией уничтожают дома, в которых можно было обороняться. Об этом заявил украинский военный в ролике, размещённом в соцсети 31 марта.

"Украинское войско держится. Но вы сами понимаете — когда есть, за что держаться, то держишься. Когда не за что — приходится постепенно отходить", — объяснил солдат.

Ранее боевики ВСУ из Харьковской бригады теробороны заявили, что командование бросает их под Бахмут вместо спецназа без подготовки и вооружения.

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