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Ходаковский призвал ВС РФ делать акцент на оборону

1:19
Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что российской армии следует смещать акцент на оборону. Он напомнил, что такой же позиции придерживается Сергей Суровикин.

Ходаковский призвал ВС РФ делать акцент на оборону

По мнению Ходаковского, ВС РФ нужно накопить ресурсы и предварительно измотать противника. Наступательные неудачи дают отрицательный эффект, который распространяется в войсках.

"Я заметил, что стремление наступать вопреки очевидным противопоказаниям чаще всего возникает там, где отдающие приказы на наступление имеют личную подоплёку. Я лишён шкурных причин желать результата любой ценой. Когда видел возможность наступать, то наступал", — поделился эксперт в своём Telegram-канале.

Он рассказал об опыте штурма Мариуполя, когда половину батальона отобрали для боевых действий на другом участке. Задача была закончена с уменьшенным составом, после чего у командира запросили данные для награждения. Он отнёсся к этому скептически, потому что с 2014 года так и не выработал привычки к вниманию.

"Так что в плане наступать или не наступать я руководствуюсь только рациональным подходом без примеси самолюбия и амбиций", — заключил комбат.

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Сводка о ходе СВО
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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