RusVesna: миномётчики ВС РФ "устроили ад" для ВСУ под Донецком, ударив высокоточным оружием

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные устроили ад для вооружённых сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении под Донецком, ударив высокоточным оружием по позициям украинских боевиков. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

По опорному пункту противника нанесли удар миномётчики Первого Донецкого армейского корпуса. Огонь корректировался при помощи беспилотников.

Военные РФ размолотили укрепления, которые было затруднительно уничтожить обычным вооружением. Результат их работы в опубликованном видео.

Ранее сапёры Северного флота уничтожили штурмовую группу ВСУ под Купянском Харьковской области с помощью минного шлагбаума.