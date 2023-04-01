Российские военные устроили ад для вооружённых сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении под Донецком, ударив высокоточным оружием по позициям украинских боевиков. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
По опорному пункту противника нанесли удар миномётчики Первого Донецкого армейского корпуса. Огонь корректировался при помощи беспилотников.
Военные РФ размолотили укрепления, которые было затруднительно уничтожить обычным вооружением. Результат их работы в опубликованном видео.
Ранее сапёры Северного флота уничтожили штурмовую группу ВСУ под Купянском Харьковской области с помощью минного шлагбаума.
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