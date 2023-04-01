RV: военные РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ под Купянском с помощью минного шлагбаума

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уничтожением целой группы штурмовиков обернулась попытка атаки вооружённых сил Украины в Харьковской области. Российские военные приготовили для боевиков сюрприз — минный шлагбаум. Видео ликвидации врага под Купянском опубликовали в Telegram-канале военкоры "Русской Весны".

На снятых с дрона кадрах видно, как военная техника движется по узкой просёлочной дороге, группа солдат ВСУ численностью примерно до десяти человек идёт следом за боевой машиной пехоты (БМП). Боевики выходят прямо на два ряда мин, вслед за этим происходит взрыв, бронемашину разрывает на части.

Когда дым рассеивается, видно, как единственный боец, которому удалось выжить, убегает назад. Однако ему не удалось скрыться, он был ликвидирован.

Репортёры отметили, что минный шлагбаум — несколько противотанковых мин, связанных тросом между собой, — для всушников подготовили сапёры Северного флота.

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