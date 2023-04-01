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Генерал Муженко заявил об угрозе скрытых резервов войск ВС РФ для ВСУ

1:32
Силовые структуры

Бывший главком ВСУ генерал Виктор Муженко заявил, что Киев может допустить серьёзную ошибку при оценках возможностей российской армии, её резервов и потенциала по увеличению вооружений, созданию новых воинских частей и группировок, передаёт "МК".

Генерал Муженко заявил об угрозе скрытых резервов войск ВС РФ для ВСУ

Муженко не согласен с украинскими аналитиками, которые полагают, что Москва не проведёт крупное наступление, называя такое мнение "поверхностным". Он указал на численность российских войск, участвующих в спецоперации, которая составляет 526 тыс. человек. Генерал также допустил, что в боевом резерве находятся около 120-170 тыс. военных.

Муженко напомнил, что весной и летом РФ может набрать более 40 тысяч добровольцев для пополнения армии. Он также указал на возможности России по производству десяти танков в день, что составляет 300 единиц боевой техники в месяц.

"Сколько мы уничтожаем танков в месяц? Точно не 300. Пусть даже 100. Где ещё 200? Значит, их аккумулируют и готовят к укомплектованию воинских частей", — рассуждает он.

Генерал предположил, что основные события произойдут летом и осенью. По его мнению, весной будут продолжаться бои на юго-востоке в городах Купянск, Оскол, Лиман, Авдеевка и Угледар, что может привести к эскалации конфликта.

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Причины конфликта на Украине
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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