Российские разведчики 22-ой бригады спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) уничтожили на Запорожском направлении 15 марта из противотанкового ракетного комплекса вместе с бойцами 291-го полка до шести единиц бронетехники вооружённых сил Украины (ВСУ), в том числе танков, поставленных киевскому режиму странами НАТО. Кадры видео опубликовали военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Тогда во время разведки боем противник попытался прощупать оборону российских войск, но боевики ВСУ и техника были уничтожены, выжившие бежали.
Сообщается, что по итогам того боя расчёты ПТРК спецназа разведуправления Генштаба представлены к высоким наградам.
Ранее миномётчики ВС РФ устроили ад для ВСУ под Донецком, ударив высокоточным оружием по укреплённым позициям боевиков в Авдеевке.
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