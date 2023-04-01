RusVesna опубликовала кадры отражения атаки бронетехники ВСУ на Запорожском фронте спецназом ГРУ

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские разведчики 22-ой бригады спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) уничтожили на Запорожском направлении 15 марта из противотанкового ракетного комплекса вместе с бойцами 291-го полка до шести единиц бронетехники вооружённых сил Украины (ВСУ), в том числе танков, поставленных киевскому режиму странами НАТО. Кадры видео опубликовали военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Тогда во время разведки боем противник попытался прощупать оборону российских войск, но боевики ВСУ и техника были уничтожены, выжившие бежали.

Сообщается, что по итогам того боя расчёты ПТРК спецназа разведуправления Генштаба представлены к высоким наградам.

Ранее миномётчики ВС РФ устроили ад для ВСУ под Донецком, ударив высокоточным оружием по укреплённым позициям боевиков в Авдеевке.