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Полковник Макгрегор: группировке ВСУ в Артёмовске скоро придётся сдаться

0:52
Силовые структуры

В ближайшее время группировке вооружённых сил Украины (ВСУ) в Артёмовске (Бахмуте) придётся сдаться из-за отсутствия нормального снабжения. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор на своём YouTube-канале.

Полковник Макгрегор: группировке ВСУ в Артёмовске скоро придётся сдаться

Он заметил, что Артёмовск практически пал, так как до украинских подразделений, которые находятся в городе, невозможно добраться, и пополнить их не получится.

Это означает, что войска начнут сдаваться, считает американский офицер. Он также допустил, что значительная часть боевиков ВСУ уже могла сложить оружие.

Ранее украинский военный записал видео, в котором заявил, что ВСУ вынуждены постепенно отходить в Бахмуте, так как российская артиллерия не даёт им зацепиться в городе.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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