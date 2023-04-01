В ближайшее время группировке вооружённых сил Украины (ВСУ) в Артёмовске (Бахмуте) придётся сдаться из-за отсутствия нормального снабжения. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор на своём YouTube-канале.
Он заметил, что Артёмовск практически пал, так как до украинских подразделений, которые находятся в городе, невозможно добраться, и пополнить их не получится.
Это означает, что войска начнут сдаваться, считает американский офицер. Он также допустил, что значительная часть боевиков ВСУ уже могла сложить оружие.
Ранее украинский военный записал видео, в котором заявил, что ВСУ вынуждены постепенно отходить в Бахмуте, так как российская артиллерия не даёт им зацепиться в городе.
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