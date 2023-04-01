Прилепин поделился постом о скорых переменах на СВО: развернётся битва на тысячекилометровом фронте

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Писатель Захар Прилепин разместил в своём микроблоге пост со сравнением ситуации на СВО в апреле 2022 и в апреле 2023 года.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" сделал репост публикации Telegram-канала "Forwarded from Старше Эдды", в которой отмечается, что до решающих сражений осталось немного времени.

Ранее Захар Прилепин опубликовал предупреждение об ошибке СВО.

"Разница с апрелем годовой давности невероятная, причём касается это абсолютно всего и равной степени подобное выражение справедливо по отношению и к нам, и к противнику", — сообщает автор поста, который называет себя "диванным блогером".

В публикации, размещённой в Telegram-канале Захара Прилепина, говорится о том, что скоро сообщения с фронта будут более информативными.

"Уже очень скоро скупые сводки про бои за неизвестную лесополку, очередной стратегически важный пень или безымянный ручей, сменятся картинами разворачивающейся битвы на всём протяжении тысячекилометрового фронта", — выражается мнение в публикации.

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